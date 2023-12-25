6 شروط للتسجيل في منصة سكني بالمملكة العربية السعودية

ياسر رشاد - القاهرة - تصدرت منصة سكني مؤشرات البحث بالمملكة العربية السعودية بالتزامن مع وضع صندوق التنمية العقارية بالمملكة العربية السعودية إيداع الدعم المخصص لمستفيدي سكني من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023.

ويستمر برنامج دعم سكني في استقبال طلبات التسجيل للحصول على الدعم عبر المنصة وذلك وفق شروط محددة منها:

طلب الدعم يجب أن يكون للمرة الأولى. ألا يقل عدد الأشخاص في الأسرة عن طفلين. يجب أن يكون المتقدم للدعم مقيمًا في المملكة العربية السعودية وحاصلاً على الجنسية السعودية. عدم امتلاك أي أملاك ذات قيمة مثل منزل أو محلات تجارية أو أراضي. أن يكون المتقدم منتمي لفئة ذوي الدخل المتوسط أو المحدود. في حالة المرأة المطلقة، عدم تجاوز سن الابن 25 سنة.

طريقة التسجيل في منصة سكني

– الدخول إلى منصة سكني الإلكترونية.

– الضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

– اختيار إنشاء حساب جديد عبر إدخال البريد الإلكتروني ورقم الجوال.

– إدخال رمز التحقق المرسل إلى هاتفك الجوال عبر رسالة نصية.

– قبول الشروط والأحكام.

– إدخال الرقم التعريفي المطلوب.

– كتابة جميع البيانات المطلوبة بدقة واكتمال.

– مراجعة البيانات والتأكد من صحتها، والضغط على أيقونة إرسال الطلب.

يذكر أن صندوق التنمية العقارية، أعلن أمس إيداع أكثر من 964 مليون ريال في حسابات مستفيدي “سكني” من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والصندوق العقاري لشهر ديسمبر2023، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم المستفيدين لتملك السكن الملائم.

وأوضح الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري منصور بن ماضي، أن إجمالي دعم ديسمبر البالغ 964 مليون ريال، خُصص دعمًا لأرباح عقود التمويل العقاري المدعوم.