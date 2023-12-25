رابطة العالم الإسلامي ترحب ببيان الأمم المتحدة بشأن مسار السلام في اليمن

ياسر رشاد - القاهرة - رحَّبت رابطة العالم الإسلامي، ببيان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، بشأن التوصل إلى خارطةِ طريقٍ لدعم مسار السلام في اليمن.

وجددت الرابطة - في بيانٍ، أوردته وكالة الأنباء السعودية (واس) اليوم الاثنين - التأكيدَ على وقوفها مع اليمن وشعبه العزيز، داعيةً الأطراف اليمنية إلى تغليب المصلحة العليا لبلادهم، وسلوك مسار الحوار الجاد والفاعل، الذي يفضي إلى التوصل إلى حلٍّ سياسيٍّ شاملٍ ودائمٍ يحقق تطلعات الشعب اليمني في الاستقرار والتنمية والازدهار.

في سياق آخر، كشف الجيش الأوكراني، الإثنين، عن إسقاط 28 مسيرة من أصل 31 تم إطلاقها خلال هجوم ليلي روسي جديد، بينما احتفل الأوكرانيون بعيد الميلاد في 25 ديسمبر للمرة الأولى تناغما مع الغربيين وفي تكريس لابتعادها عن موسكو.

وقالت القوات الأوكرانية على تلغرام إن هذا الهجوم، الذي شنته روسيا بواسطة مسيرات إيرانية الصنع من طراز "شاهد"، استهدف المناطق الجنوبية في أوديسا وخيرسون وميكولاييف والمنطقة الشرقية في دونيتسك والمنطقة الغربية في خميلنيتسكي.

وأضافت: "خلال الهجوم الجوي، أطلق العدو كذلك صاروخا جويا موجها من طراز Kh-59 باتجاه زابوريجيا (جنوب) وآخر مضاداً للرادار من طراز Kh-31P من مياه البحر الأسود. وتم "إسقاطهما".

وفي أوديسا التي تضمّ ميناء كبيرا على البحر الأسود، تسبب سقوط حطام مسيرة بالحاق اضرار في مباني الميناء وأحد أحياء المدينة ومبنى إداري خارج الخدمة ومخزنا، ما أدى إلى نشوب حريق تم "إخماده بسرعة"، بحسب القيادة الجنوبية للجيش الأوكراني.

وأشارت إلى أنه لم يتم الإبلاغ عن وقوع ضحايا.

وتشن روسيا هجمات بمسيّرات وصواريخ كل ليلة تقريبا ضد أوكرانيا، التي عادة ما تسقط معظمها بواسطة دفاعاتها الجوية.

كما تقصف أوكرانيا، من جانبها، بانتظام المناطق الحدودية الروسية أو المدن في أراضيها الخاضعة للاحتلال الروسي مثل دونيتسك، واستهدفت عدة مسيرات موسكو خلال العام الماضي.

وأقام الأوكرانيون قداديس عيد الميلاد، الأحد، مع احتفالهم بالمناسبة في 25 ديسمبر للمرة الأولى عوضا عن 7 يناير مثل غالبية المنتمين للطائفة الأرثوذكسية في العالم، في خطوة تعكس تكريس الابتعاد عن روسيا.