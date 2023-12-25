ليلة عيد ميلاد حزين في بيت لحم مع تواصل القصف الاسرائيلي

ياسر رشاد - القاهرة - يقضي المواطنين في بيت لحم في الضفة الغربية ليلة عيد ميلاد حزينة في ظل استمرار القصف الاسرائيلي منذ أكثر من شهرين، خاصة مع استشهاد سبعون شخصا على الأقل في غارة على مخيم المغازي للاجئين ، حسب بيان لحركة حماس.

وقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأحد ندفع ثمنا باهظا جدا للحرب، لكن ليس أمامنا خيار سوى مواصلة القتال.

وأكد في رسالته بمناسبة عيد الميلاد الموجهة إلى المسيحيين في جميع أنحاء العالم نحن نواجه وحوشا، معتبرا أن هذه معركة ليست فقط لإسرائيل ضد هؤلاء الهمج بل معركة الحضارة ضد الهمجية أيضا.

وقال البابا فرنسيس خلال قداس عيد الميلاد في روما قلبنا هذا المساء في بيت لحم، منددا بمنطق الحرب الخاسر.

وما زال الوضع الإنساني في غزة كارثيا، فمعظم المستشفيات هناك خارج الخدمة، وفي الأسابيع الستة المقبلة، يواجه جميع السكان خطر مستوى عال من انعدام الأمن الغذائي مما قد يؤدي إلى مجاعة، كما تقول الأمم المتحدة.

وصرح رئيس منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس أن تدمير النظام الصحي في غزة هو مأساة.

وأعلن الجيش الأردني مساء الأحد أن طائراته أسقطت مساعدات لنحو 800 شخص لجأوا إلى كنيسة القديس فرفوري في شمال قطاع غزة

ومن جهاة اخري، وافق مجلس الأمن يوم الجمعه الماضية على مبادرة مخففة لزيادة المساعدات الإنسانية لقطاع غزة، لكنها لم تصل إلى حد الدعوة لوقف إطلاق النار، بعد ساعات من إشارة إسرائيل، إلى أنها توسع هجومها البري في القطاع الفلسطيني.

واختارت الولايات المتحدة، وهي الحليف الرئيس لإسرائيل والتي هددت باستخدام حق النقض (الفيتو) ضد قرار مجلس الأمن على مدى أيام من المناقشات، الامتناع عن التصويت، بعد تغيير صياغة تتعلق بالأعمال العدائية، ومراقبة المساعدات، وهي الخطوة التي سمحت بمواصلة التصويت.

ولم يخفف القرار من رقابة إسرائيل على جميع المساعدات، التي يتم تسليمها إلى غزة. وتراقب إسرائيل وصول المساعدات المحدودة إلى غزة عبر معبر رفح من مصر، ومعبر كرم أبو سالم، الذي تسيطر عليه إسرائيل.

ودعا قرار مجلس الأمن الذي تم تبنيه إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح على الفور بوصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن، ودون عوائق وواسع النطاق وتهيئة الظروف، لوقف مستدام للأعمال العدائية. وكانت المسودة الأولى تدعو إلى وقف عاجل ومستدام للأعمال العدائية للسماح بوصول المساعدات.