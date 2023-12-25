السعودية.. بدء تطبيق خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في هذا الموعد

ياسر رشاد - القاهرة - تطلق وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، خدمة "التأمين على عقود العمالة المنزلية" خلال العام الميلادي الجديد 2024م.
وأعلنت الوزارة أن خدمة التأمين على العمالة المنزلية سوف تطبق على العمالة المنزلية الجديدة القادمة لأول مرة لصاحب العمل عبر منصة مساند، وذلك بداية من 1 فبراير 2024م.
معلومات عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية
ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية
- ستكون على عقود استقدام العمالة المنزلية لأول سنتين من بداية العقد ضمن إجراءات تعاقد صاحب العمل مع مكتب أو شركة الاستقدام.
- يكون التأمين بعد مضي سنتين اختياراً لصاحب العمل.
- الخدمة متاحة حاليًا لعملاء مساند حيث قد سبق أطلقتها الوزارة اختيارًا لعملائها منذ مطلع عام 2023م، وقد بلغ عدد العملاء الذين اختاروا هذه الخدمة أكثر من (175) ألف عميل.
- تتيح تعويض صاحب العمل والعامل المنزلي في مجموعة من الحالات ابتداءً من تاريخ بدء العامل المنزلي للعمل.
- تسهم خدمة التأمين على عقود العمالة المنزلية في تحقيق العديد من المنافع لصاحب العمل مثل: تعويضه عن نفقات استقدام في حال التغيب، أو الهروب، أو الوفاة، أو عجز العامل عن العمل، أو إصابته بأمراض مزمنة تعيقه عن أداء عمله، وتعويضه عن مصاريف إعادة الجثمان والمتعلقات والممتلكات الشخصية في حال وفاة العامل المنزلي.
- تضمن الخدمة حفظ حقوق العامل المنزلي مثل: تعويض العامل في حال العجز الكلي الدائم أو العجز الجزئي الدائم الناتج عن حادث، وتعويضه في حال عدم التزام صاحب العمل بسداد الرواتب والمستحقات المالية نتيجة وفاة صاحب العمل أو عجزه الكلي الدائم أو عجزه الجزئي الدائم.
- خدمة التأمين تأتي على عقود العمالة المنزلية تماشيًا مع جهود الوزارة الساعية لتطوير قطاع الاستقدام وحماية حقوق العامل المنزلي وصاحب العمل.