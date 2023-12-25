مسؤول إسرائيلي سابق: أهداف الحرب على غزة ليست واقعية

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

نقلت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الاثنين، عن الرئيس السابق للمخابرات العسكرية أهارون زئيفي، قوله إن أهداف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ليست واقعية، مؤكدًا أنه يستحيل إنهاء الحرب دون عودة الأسرى المحتجزين.

وفي وقت سابق اليوم، قال السفير الإسرائيلي مايكل هرتسوج، إنه من مصلحة إسرائيل التوصل إلى اتفاق بشأن إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة.

وتحدث هرتسوج، عن رغبة الحكومة الإسرائيلية في التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح مزيد من الأسرى الإسرائيليين المحتجزين.

وفي حواره مع صحيفة "معاريف" العبرية، صرح نائب رئيس الأركان الإسرائيلي السابق يائير جولان، أن الجلوس إلى طاولة والاتفاق مع حركة حماس وليس أي جهة أخرى "هو أمر لا مفر منه"، مؤكدًا أن حركة حماس هي الوحيدة القادرة على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.