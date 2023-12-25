السيارة اتحطمت| بالصور.. نائب شهير بالقاهرة يتعرض لحادث سير خطير

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

تعرض النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، إلى حادث خطير؛ تم على إثره نقله إلى أحد مستشفيات القاهرة، لتلقي العلاج .

وقال العمدة، في مقطع فيديو مصور نشره على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، قائلًا: "الحمد لله أنا بخير، ولولا دعوات الناس كانت العواقب كبيرة.. بفضل الله نجوت من حادث كبير، والآن في أتم الصحة وأحسن حال".

كانت الأجهزة الأمنية تلقت إخطارًا بوقوع حادث اصطدام سيارة بأخرى نقل؛ أثناء توجهها إلى القاهرة، وتبين أن بداخلها النائب إيهاب العمدة، وبه إصابات عبارة عن كدمات وسحجات.

وتبيَّن من معاينة الحادث اصطدام سيارة يستقلها النائب إيهاب العمدة، عضو مجلس النواب، حيث تحطمت السيارة نتيجة الاصطدام الشديد بسيارة نقل، وتم نقل المصابين إلى مستشفى لتلقي العلاج اللازم.