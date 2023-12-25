رئيس "حماية وتنمية البحيرات": 2 مليون طن إنتاجًا سنويَّا من الثروة السمكية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح سيد:

قال صلاح مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن إنتاج مصر من الأسماك يقرب من 2 مليون طن سنويًّا، موضحًا أن 79% من الأسماك تأتي من الاستزراع السمكي، و19% من المصايد الطبيعية.

جاء ذلك خلال كلمة مصيلحي بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس؛ لمناقشة طلب مناقشة بشأن سياسة الحكومة في ملف الثروة السمكية.

وأضاف رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية أن مصر تحتل رقم واحد في العالم في إنتاج البوري، ورقم 3 في إنتاج البلطي.

وأشار مصيلحي إلى أن مصر كانت منذ 10 سنوات تنتج نحو 1.45 مليون طن، مضيفًا أنه خلال السنوات العشر السابقة ارتفع إلى 2 مليون طن.