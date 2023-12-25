مصادر: تغيير مدير ومجلس أمناء بيت الشعر العربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شاكر:

علم الخليج 365 من مصادر مطلعة بوزارة الثقافة، أن الدكتور وليد قانوش رئيس قطاع صندوق التنمية الثقافية، أصدر قرارا بتولي الناقد عمر شهريار، مسئولية إدارة بيت الشعر العربي، وتصعيد الشاعر سامح محجوب رئيس بيت الشعر العربي السابق ليتولي مسئولية الإشراف على الأنشطة الثقافية في صندوق التنمية الثقافية، وذلك بعد حوالي ٩ أشهر من رئاسة "محجوب" للبيت.

كما أصدر "قانوش"، بالتنسيق مع الشاعر الكبير أحمد عبدالمعطي حجازي، رئيس مجلس أمناء بيت الشعر، قرارا بتغيير مجلس أمناء بيت الشعر العربي، واستبعاد ٤ أعضاء تقدموا باستقالتهم في وقت سابق.

واستضاف بيت الشعر الأشهر الماضية نخبة من نجوم الثقافة والفكر والشعر، الأمر الذي عزز من مكانة البيت وأصبح محطًا للأنظار، وعلى رأس هؤلاء الذين شاركوا فى نشاط البيت الشهور الماضية: الدكتور يوسف زيدان، الدكتور خالد داغر رئيس دار الأوبرا، السفير العراقي بالقاهرة الدكتور حسين هنداوي أستاذ الفلسفة والأمين المساعد لجامعة الدول العربية، الشاعر مجدي نجيب، الشاعر جمال القصاص، الشاعر أمجد ريان، الشاعر أحمد الشهاوي، الشاعر إبراهيم داوود، الشاعر أمين حداد، الشاعر مسعود شومان، الناقد سامي سليمان، الناقد الدكتور محمد بدوي، الناقد الدكتور مجدي عبدالحافظ، الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، الدكتور شريف الجيار عميد كلية الألسن بجامعة بني سويف، وغيرهم.