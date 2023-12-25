شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانيون بـ"الشيوخ" يطالبون بحل مشاكل الثروة السمكية وارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب حسام الخولى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن بمجلس الشيوخ، الوقوف على كافة التفاصيل الخاصة بالثروة السمكية بداية من الكميات المستخرجة من البحار، مقارنة بدول الجوار التي لديها نفس الموارد والمواصفات والمتغيرات المناخية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.

وتابع الخولى:" كما يجب الوقوف على الأرقام الحقيقية بشأن الكميات المستخرجة من نهر النيل، والبحيرات والمزارع السمكية، ليكون لدينا إحصائية دقيقة عن كمية الأسماك المستخرجة من كافة الموارد المائية لدى الدولة المصرية، وذلك بشكل منفصل، ورؤية الحكومة للتعامل مع العقبات".

وفى ذات الصدد، طالب النائب إيهاب وهبة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري، الوقوف على ما يتم صيده من البحار والمزارع السمكية، والإشراف على المزارع السمكية، والوقوف على مشكلة الأعلاف، وهل يوجد فى الأعلاف مدخلات غير صحية؟، مطالبا ان تكون هناك احصائية دقيقة بشأن نسبة الملوحة فى المياه وتأثيرها على الأسماك.

فيما طالب النائب نبيل دعبس، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة بحزب مصر الحديثة، الوقوف على الأسباب الحقيقية لما تعانيه الثروة السمكية من مشاكل، قائلا:" مصر رقم 1 فى الثروة السمكية على مستوى أفريقيا، ورقم 6 على مستوى العالم، وعلى الرغم من ذلك يوجد مشاكل بشأن الثروة السمكية متمثلة فى ارتفاع الأسعار.

وأشار دعبس، إلى ان شبكات الصيد غير مطابقة للمواصفات وتتسبب فى القضاء على الزريعة، ومن ثم يجب إلزام الصيادين بامتلاكهم شبكات صيد مطابقة للمواصفات للحفاظ على الزريعة.