شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اقتصادية قناة السويس: نحظى بنصيب الأسد من مشروعات إنتاج" الهيدروجين الاخضر" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، علي الفرص الواعده لمصر في صناعة الهيدروجين الأخضر، لافتاً إلي توقيع الدوله المصرية 23 مذكرة تفاهم في مجال انتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، وذلك بالتعاون مع وزارة الكهرباء والصندوق السيادي، وتحظي المنطقة الاقتصادية بنصيب الأسد منها، عدا مشروع واحد فقط خارجها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب برئاسة النائب طلعت السويدى، اليوم، بحضور المستشار علاء الدين فؤاد وزير المجالس النيابية، لنظر مواد مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن حوافز مشروعات الهيدروجين الأخضر ومشتقاته.

وقال جمال الدين، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، افتتح أول مصنع للهيدروجين الأخضر نوفمبر 2022 ومن المستهدف أن ينتج 100 ميجا / وات، وهذا المصنعة تمكن من تصدير أول دفعه أمونيا منذ شهر.

ولفت رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلي أهمية مشروع قانون حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الاخضر، والذي يتناول 3 أنواع من الحوافز، أولها لمنتج الهيدروجين الأخضر، والثاني هو المشارك في البنية التحتية المشتركة، وأخيرا الصناعات الغذائية والمكملة.

ويأتي مشروع القانون في إطار توجه الدولة المصرية نحو تعظيم الاستفادة من إنتاج واستخدام وتصدير الطاقة الخضراء النظيفة وإقامة مشروعات إنتاج وتداول الهيدروجين الأخضر ومشتقاته من الأمونيا الخضراء والوقود الأخضر وذلك تمشياً مع التوجه الدولى فى هذا الشأن، بهدف وضع مصر كمركز دولى المشروعات الهيدروجين الاخضر ومشتقاته