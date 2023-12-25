شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة الشيوخ": معدل استهلاك الفرد نحو 20 كيلو سنويا من الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية ملف الثروة السمكية، نظرا لأنه يرتبط بالأمن الغذائى وهو ما يعد جزء أساسي من الأمن القومى، متابعا:" ناقشنا ذلك الملف فى أكثر من جلسة بلجنة الزراعة فى دور الانعقاد الماضى، ودرسنا مع المسئولين المختصين، كيفية زيادة الانتاج من الأسماك، وهل الاستثمار فى ذلك الملف مربح أم لا؟.. ووجدنا أنه استثمار مربح وناجح ويحقق أرباح للمستثمريين، و درسنا المعوقات أمام زيادة الإنتاج، وذلك فى ظل الاهتمام الكبير التي تبذله الدولة وقيادتها السياسية فى ذلك الملف الهام.

جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة طلبين مناقشة بشأن سياسة الحكومة فى ملف الثروة السمكية.

وأضاف الجبلى،: للأسف نجد أن جزء من المشكلة يأتي نتيجة لتضارب فى الأرقام المتعلقة بحجم الإنتاج ومعدل الاستهلاك، حيث أن ما يتم إعلانه من إنتاج نحو 2 مليون طن وأكثر، وأن معدل الاستهلاك للفرد نحو 20 كيلو سنويا، يشير إلى أن هناك اكتفاء ذاتى وأن لا مشكلة لدينا وبالتالى يجب أن تنخفض الأسعار، إلا أنه على العكس ما يحدث، حيث تزداد الأسعار وحجم الإنتاج لايكفى، مؤكدا ضرورة الوقوف على حقيقة تلك الأرقام، كأولى خطوات حل الأزمة.

أوضح الجبلى، أن هناك توازن بشأن تصدير واستيراد الأسماك، حيث يتم تصدير أنواع محددة من الأسماك واستيراد أصناف محددة أيضا مطلوبة القطاعات مثل السياحة، ولكن فى النهاية لابد من التركيز على توفير الأسماك المطلوبة للطبقة المتوسطة بأسعار مناسبة، مشيرا إلى أن الخطط المعلنة عن تطوير إنتاج الاسماك، لابد أن يكون الأرقام فيها خير دليل، وأن يتم تقييمها بناء على مدى رضاء المواطن وتوافر السلعة

وتساءل رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، كيف نمتلك بحرين و9 بحيرات ويكون الاستثمار فى إنتاج الأسماك مربح، ولا يتم استغلال تلك الموارد ويكون لدينا فائض للتصدير من الأسماك خاصة وأن لدينا أنواع مميزة من الأسماك؟

وأكد الجبلى، أن ما نمتلكه من موارد بحرية تؤهلنا للتوسع فى استثمارات إنتاج الأسماك، قائلا:" ننتظر من مسئولى الحكومة الإفصاح عن أى معوقات أمامهم فى تحقيق ذلك الأمر، داعيا إلى تخصيص جلسات مستقبلية بمجلس الشيوخ لرصد نتائج ما يتم مناقشته من ملفات هامة داخل المجلس.

ومن جانبه عقب المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، بأن موضوع الثروة السمكية من أهم الملفات التي الذى يعد من كنوز مصر ويستطيع أن ينقل مصر نقلة نوعية وواعدة نتمناها.