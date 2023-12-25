المصريين الأحرار يحتفل بفوز الرئيس السيسي بالإسكندرية بحضور دبلوماسيون صينيون

القاهرة - سامية سيد - نظم حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، احتفالًا بالفوز الساحق للرئيس عبد الفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحزب بالإسكندرية.

وتخلل الاحتفال تكريمًا لقيادات أمانات الحزب بقطاع غرب الدلتا «البحيرة ومطروح والإسكندرية» على جهودهم فى الحملة الحزبية الشعبية التى أطلقها الحزب ودورهم الرائد خلال العملية الانتخابية.

وشارك الحفل وفدًا من السفارة الصينية بالقاهرة ضم الوزيرة المستشارة وانغ تسيجوان المستشار السياسى بالسفارة، والسيدة سامية دو الملحقة بالسفارة، والسيدة هانيا ممثلا عن المركز الثقافى الصيني.

وحضر الاحتفال من المكتب السياسى ريمون ناجى وإيرينى عبد الملاك وحازم هلال، والمهندسة نيفين عباسى القائم بأعمال أمين الإسكندرية، من الهيئة العليا منى كيرلس وسلطان أبو الشيخ الزعيرى أمين مطروح، وأحمد حمودة أمين محافظة البحيرة وياسر خاطر أمين مركز بدر وأمناء المراكز وقيادات الأمانات، وعددًا من الرموز الدينية.

بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى لجمهورية مصر العربية، وتلاها الوقوف دقيقة حداد على أرواح ضحايا الأحداث الجارية فى دولة فلسطين وضحايا زلزال دولة الصين.

وجاءت كلمة الدكتور عصام خليل رئيس الحزب ترحيبا بالحضور والوفد الصينى للمشاركة فى احتفالية فوز السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى، قائلًا:"سعداء أن نجتمع معا للاحتفال بالنجاح الساحق وهو تعبيرا عن محبة واعتزاز الشعب بالقائد والزعيم؛ مؤكدًا أن الحزب فى كافة الربوع عمل على الأرض لصالح مرشحه الرئاسى، وكان الجميع نموذجًا يحتذى بهم فى التفانى والأمانة لدعم رجل يستحق الكثير".

وأضاف«خليل»، أن المصريين الأحرار يعمل وفق رؤية شاملة واستراتيجية غايتها الوصول لمصر اللى بنحلم بيها، ولذا علينا تكثيف الجهود المبذولة والبناء وإعداد المزيد من الكوادر على الأسس والمبادئ الخاصة بالحزب.

وتطرق رئيس المصريين الأحرار للحديث عن العلاقات المصرية الصينية والتشارك فى التنمية واعلاء مبدأ إحترام الشؤون الداخلية؛ مشيدًا بالعلاقة الوطيدة والقوية بين المصريين الأحرار ونظيره الصينى والسفارة بالقاهرة.