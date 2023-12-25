نواب يطالبون بتوفير الأعلاف السمكية وخطة للاكتفاء الذاتى والتصدير

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القاهرة - سامية سيد - طالب عدد من أعضاء مجلس الشيوخ بوضع خطة أو استراتجية لتنمية الثروة السمكية لتحقيق الاكتفاء الذاتي والتصدير للخارج، مشيدين بجهود الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي في تطوير وتطهير البحيرات ودعم الثروة السمكية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

انتقد النائب عبد المنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، المشكلات التى تواجه تنفيذ السياسات العامة، وقال: "تكملنا أمس عن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واليوم نتحدث عن الثروة السمكية، وهذا يجعلني أتحدث عن السياسات العامة، لأن لدينا عجز فى الأمرين السمك والهيئة الاقتصادية، رغم أن الطموحات المصرية تقول إن لدينا إمكانيات طائلة، وهذا النمط مستمر فى مناقشاتنا".

وتابع: "لدينا خلل فى السياسات العامة فى مصر تتعلق باستثمارات بعضها إعجازي، فالبحيرات كانت انهارت فى أزمنة سابقة والنظام الحالي أحياها، والرئيس عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة بهذا الملف، وتم تطهير وتطوير البحيرات بتكلفة كبيرة، ومع ذلك لا نعرف تكلفة إخراج البحيرات من العشوائية التى تعيشها، فالأمر يتعلق بإدارة الثروة العامة فى مصر"، مستطردا: "لم نستغل الثروة السمكية، وهناك حاجز يقف بين السياسات العامة والقدرة على استغلال الثروة العامة، وأدعو إلى أن يكون هناك جدول زمني لما تعلن عنه الدولة من سياسات عامة".

من جانبها، قالت النائبة نيفين جورج، عضو مجلس الشيوخ: "إن ما نناقشه في مجلس الشيوخ يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي للبلاد، فليس من ناحية أن السمك هو بروتين مهم على المائدة المصرية، ولكن اليوم نجد أن الناس لاتستطيع شراءه، وانعكس ذلك على مشكلات كالتقزم وقصر القامة بسبب سوء التغذية، فالبروتين يجب أن ننظر له كأمن قومي، وسوف نصبح من أقصر الشعوب لو ظل الأمر كما هو عليه".

وأضافت عضو الشيوخ، أن ضعف البنية لدى الشباب أمر ملحوظ، ونقص عنصر اليود يؤدي لزيادة حالات خمول الغدة الدرقية بشكل غير عادي، والأدوية التي تعوضها تعاني من نقص، وكل مانتحدث فيه يؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة على الشعب المصري،

فيما، قال النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ: إن كافة الأمور محل اهتمام من القيادة السياسية، والرئيس السيسي عمل على تطهير كافة البحيرات، وأخص بالذكر في شمال وشرق بورسعيد، في المنزلة والبردويل، ولكن دعونا نتسائل عن أفكار لتطوير مصر الجديدة 2030، فالزيادات الرهيبة في السكان تتطلب وجود تصور من هيئات كالثروة السمكية، لكي نحقق خلال السنوات المقبلة سد الفجوة والاحتياج من الثروة السمكية.

وتابع: نستورد 500 مليون دولار أسماك، ولكن نريد أن نعرف رقم استيراد الأعلاف الخاصة بالأسماك، وهو رقم في تقديري سيكون ضخم للغاية، وشدد على ضرورة أن يكون هناك حلول خلال السنوات المقبلة لتلبية الاحتياجات من الأمن الغذائي، داعيا على حل مشكلة توفير الأعلاف السمكية.

وقال النائب محمود سامى الإمام: "موضوع معقد وفيه جوانب كثيرة، الأرقام ليست دائما متسقة الخاصة بالإنتاج والاكتفاء الذاتي، وصلنا تقريبا لـ2 مليون طن وفقا للأرقام التي تثار، وخطة تنمية الاقتصادية كانت تستهدف الوصول للاكفتاء الذاتي من السمك خلال سنة المفروض، أعتقد محتاجة مناقشة كبيرة جدا لأن نصل للاكتفاء الذاتي والتصدير، مثلا بحيرة ناصر من البحريات الكبيرة الحجم الأقصى لإنتاجها 50 ألف طن، وهناك بحيرات أصغر منها بكثير وتنتج أضعاف".