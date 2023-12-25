شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز الثروة السمكية: 2 مليون طن إنتاجنا سنويا 80% من الاستزراع السمكى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الأسماك مصدر حيوي وهام من مصادر البروتين، ومن الناحية العلمية والتقنية الثروة السمكية الأفضل فى الانتاج للشعب المصرى أو كل الدول على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.

وأوضح مصيلحي، إن إنتاج مصر من الثروة السمكية بلغ حوالى 2 مليون طن أسماك سنويا، متابعا:" أنا مسئول عن كل حرف أمام الله وامام حضراتكم، من الـ2 مليون طن أسماك الذين يتم انتاجهم 80% أو 81% من الاستزراع السمكى و19% من المصايد الطبيعية، ونحاول ان نحافظ على نسبة الإنتاج من المصايد الطبيعية لان المصايد الطبيعية ذات طبيعة مختلفة".

واستكمل رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية،:" الإنتاج من المصايد الطبيعية يتعرض للعديد من المؤثرات، أبرزها أن مصر من دول نهاية المصب، ومحدودية المصايد الطبيعية، إضافة لطول فترة عمر الأسماك، والتجاوزات فى عملية الصيد".

وأشار مصيلحى، إلى أن مصر تحتل المركز الأول فى إنتاج سمك البورى على مستوى العالم، ورقم 3 فى إنتاج السمك البلطى، رقم 1 على مستوى أفريقيا فى الاستزراع السمكى، و 6 على مستوى العالم، وخلال 10 سنوات شهدنا زيادة الانتاجية إلى 600 ألف طن أسماك بفضل الجهود المبذولة فى الملف على وجه التحديد".