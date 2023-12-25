شكرا لقرائتكم خبر عن جهاز تنمية البحيرات: 86% اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية..وارتفاع السعر بسبب العلف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، إن الدولة حققت ما يقرب من 86% اكتفاء ذاتى من الثروة السمكية، لافتا إلى ان نصيب الفرد يبلغ 20 كجم من الأسماك سنويا من الانتاج المحلى، فى حين أن نصيب الفرد على مستوى العالم يبلغ 20.5 كجم، ومن ثم حال إضافة الأسماك المستورد لنصيب الفرد سيتخطى النسبة العالمية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، والمخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية وارتفاع أسعار الأسماك.

وأوضح رئيس جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، ان استيراد بعض الأسماك على الرغم من تحقيق 86% من الاحتياج يعود إلى وجود أجانب وطلب على الأسماك المستورد، ولهذه الأسباب يتم استيراد بعض الأنواع للإقبال عليها وللسياحة.

وأشار مصيلحى، إلى أن ارتفاع الأسعار يعود إلى ارتفاع مدخلات الأعلاف، قائلا:" كل كيلو سمك 70% منه أعلاف، وبسبب ارتفاع أسعار مدخلات الأعلاف نتج عنه ارتفاع فى الأسعار، إضافة إلى منظومة التداول التى شهدت خلل كبير وفى حاجة لإعادة ضبط".