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حزب الله: استهدفنا مبانٍ في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية

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اعلن حزب الله في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على ‏استهداف القرى والمنازل المدنية استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من ‏بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 مبانٍ في مستعمرة مسكاف عام بالأسلحة الصاروخية.".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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