أعلن الاعلام الحربي في حزب الله، في بيان انه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:40 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 ‏قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيها إصابات مؤكدة.".

كانت هذه تفاصيل خبر حزب الله: استهدفنا قاعدة بيت هلل العسكرية شرق كريات شمونة وأوقعنا فيها إصابات مؤكدة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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