انت الان تتابع خبر "فيفا" يلوح بإيقاف البرازيل عن المشاركة في البطولات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وبحسب "وكالة أسوشيتد برس"، وجه الفيفا رسالة إلى مسؤول تنفيذي لكرة القدم البرازيلية مفادها أن الاتحاد البرازيلي لكرة القدم قد يواجه الإيقاف إذا لم يستجب لدعوته "الفيفا" بالانتظار وأصر على إجراء انتخابات سريعة لاستبدال، إيدنالدو رودريغيز.وأقالت محكمة في ريو دي جانيرو رودريغيز وجميع المعينين في الاتحاد البرازيلي من مناصبهم في الـ7 من ديسمبر، بسبب مخالفات في انتخابه العام الماضي.

وأيدت أعلى محكمتين في البرازيل هذا الحكم الأسبوع الماضي.

ويرفض الفيفا تاريخيا التدخل الحكومي والأطراف الثالثة في الاتحادات الأعضاء، الأمر الذي قد يؤدي في نهاية المطاف إلى إخراج البرازيل الفائزة بكأس العالم خمس مرات من المسابقات الكبرى حتى يتم حل الأزمة.

وحدد قاضي محكمة ريو، خوسيه بيرديز، رئيس أعلى محكمة رياضية في البرازيل، كمتدخل في تنظيم انتخابات رئاسية جديدة في غضون 30 يوم عمل. وقال الفيفا في رسائل سابقة إلى الاتحاد البرازيلي إنه يعتبر التدخل غير مبرر.

وقال الفيفا واتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم في الرسالة أيضا إنهما سيشكلان لجنة لمناقشة الأمر في البرازيل في الثامن من يناير.

