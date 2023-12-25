انت الان تتابع خبر حسين فهمي يكشف حقيقة تعرضه لوعكة صحية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال فهمي إنه "بصحة جيدة، وكل ما يتردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، كما أنه يمارس عمله ومهامه كرئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي".

وطمأن النجم حسين فهمي جمهوره عليه بعد انتشار شائعات عن تعرضه لوعكة صحية، خلال الساعات الماضية، قائلاً :"دي أخبار السوشيال ميديا اللي بتتسلى علينا".



وروج الفنان حسين فهمي لفيلم "الإسكندراني"، بطولة الفنان أحمد العوضي، عبر حسابه على موقع "إنستغرام".

‏ونشر حسين فهمي البوستر الخاص بالفيلم وعلق عليه "إسكندرية بتخلق فنانين.. انتظروا يورغو اليونانى يوم 4 يناير في مصر و11 يناير فى الخليج".

