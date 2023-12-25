انت الان تتابع خبر محاولة "داعشية" لاختطاف كويتيين بين الانبار وصلاح الدين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المصدر، لـ الخليج 365، إن "مواطنين كويتيين هما انور جليدان الظفيري وفيصل جابر لفته المطيري، تم استهدافهم من قبل عصابات داعش في قاطع صلاح الدين غرب وادي الثرثار".

وبين، أن "عجلة الكويتيين وبعد اقترابها من قرية مهجورة في المنطقة المحددة، تم استهدافهم بنيران كثيفة وبعد ذلك خرجت عجلة تابعة لعصابات داعش باتجاه الصيادين مما اضطرهم الى الانسحاب نحو خط الصد للقوات الأمنية"، مؤكداً أن "القوات الأمنية ستقوم بإخلائهم".

