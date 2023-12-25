الإمارات تشيد بدور الأمم المتحدة في تهدئة الأوضاع باليمن

ياسر رشاد - القاهرة - أعربت دولة الإمارات، عن سعادتها بإعلان المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس جروندبرج بشأن التوصل إلى اتفاق بين الأطراف اليمنية للعمل على خارطة طريق لدعم مسار السلام، معربة عن أملها في إنجازها والتوقيع عليها في أقرب وقت.

وأشادت وزارة الخارجية الإماراتية - في بيان لها اليوم الإثنين،أوردته وكالة أنباء الشرق الأوسط بالجهود التي تبذلها الأمم المتحدة ومبعوثها الخاص وكل من السعودية وسلطنة عمان للوصول إلى حل سياسي مستدام للأزمة اليمنية بما يعزز السلام والاستقرار في اليمن والمنطقة، مشيرة إلى دعم الإمارات لكافة الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإيجاد حل سياسي في اليمن بما يحقق تطلعات شعبه في الأمن والنماء والاستقرار.

وجددت الوزارة التأكيد على وقوف الإمارات إلى جانب الشعب اليمني ودعم طموحاته المشروعة في التنمية والازدهار في إطار سياستها الداعمة لكل ما يحقق مصلحة شعوب المنطقة.