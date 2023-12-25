المجلس اليمني يشيد بجهود السعودية وعمان لوقف النزاع

ياسر رشاد - القاهرة - رحب المجلس الانتقالي الجنوبي اليمني ، بالجهود المستمرة من قبل المملكة العربية السعودية وسلطنة عمان للتوصل إلى وقف فوري للنزاع في اليمن.

وأعرب المجلس، في بيانه اليوم الإثنين عن تقديره للبيان الصادر عن المبعوث الدولي، الذي يتعلق بخارطة الطريق للحل السياسي في اليمن.

وأكد المجلس استعداده لدعم أي جهود من شأنها تحقيق عملية سياسية شاملة وناجحة بعد استكمال المشاورات مع جميع الأطراف المعنية.

وفي سياقه، أكد المجلس الانتقالي الجنوبي على أهمية تضمين قضية شعب الجنوب في العملية التفاوضية، وشدد على ضرورة أن تقوم الأمم المتحدة برعاية هذا المسار لضمان تحقيق حلاً دائمًا وعادلًا للقضية.

وختم البيان بالتأكيد على التزام المجلس بالعمل من أجل سلام دائم واستقرار في اليمن.