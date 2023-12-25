الوادي الجديد تحصد 5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية في مسابقات "التعليم"

محمد اسماعيل - القاهرة - الوادي الجديد – محمد الباريسي:

أعلن سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادي الجديد، اليوم الاثنين، عن فوز قطاع تعليم المحافظة بـ5 مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية بمسابقات التربية الفنية للطفولة عن العام الدراسي 2023- 2024 التي جرى تنفيذها وفق خطة العمل بالتعاون مع توجيه عام التربية الفنية.

أوضح وكيل التعليم بالمحافظة، أنه بالنسبة لمسابقة التصميم الفني، من طلاب التربية الخاصة، فازت بالمركز الرابع الطالبة "أسماء حسين حمودة" من مدرسة الأمل للصم وضعاف السمع بالداخلة، وفي مرحلة رياض الأطفال، فازت بالمركز التاسع الطفلة "رهف محمد أحمد" من مدرسة العبور الابتدائية بالخارجة.

وفي مسابقة التصميم الفني، لمرحلة رياض الأطفال، فازت بالمركز الخامس الطفلة رقية محمود سفينة من مدرسة "الهنداو" الابتدائية بالداخلة، وجاءت بالمركز الثاني التلميذة "أروى مدحت صابر" من مدرسة الجيزة الابتدائية المشتركة بالداخلة.

وأضاف وكيل تعليم الوادي، أنه بالنسبة للمرحلة الإعدادية فازت بالمركز التاسع، ملك مصطفى صابر من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بالخارجة.