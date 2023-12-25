صور.. مهرجان رياضي بمناسبة عيد النصر في بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

نظم الاتحاد العام الرياضي للشركات، مهرجانًا رياضيًا، اليوم الاثنين، بمناسبة عيد النصر في ذكرى انتصار المقاومة الشعبية ببورسعيد على دول العدوان الثلاثي على مصر في 23 ديسمبر عام 1956.

وتضمن المهرجان الذي أقيم في الصالة المغطاة بالمدينة الرياضية في بورسعيد منافسات في ألعاب تنس الطاولة وكرة السلة وكرة القدم الخماسية للصالات.

وأسفرت المنافسات عن فوز فريق كابسي بكأس كرة السلة بعد تغلبه على فريق المصالح الحكومية للشباب والرياضة، بينما فاز فريق تنس الطاولة لحاويات بورسعيد على الشباب والرياضة، وفي كرة القدم للصالات فاز فريق الرباط على المصالح الحكومية بضربات الجزاء، وسلم اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، الجوائز للفائزين، بحضور عبد الفتاح حافظ، وكيل وزارة الشباب والرياضة ببورسعيد.