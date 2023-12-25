صور.. تجهيز "30 عروسة" من الأسر الأولى بالرعاية في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

شهد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، الاحتفالية التي نظمتها مديرية التضامن بالتعاون مع البنك الزراعي المصري، لتجهيز العرائس الأولى بالرعاية.

وهنأ المحافظ العرائس المستفيدات من المبادرة التي ينظمها البنك الزراعي المصري بالتعاون والتنسيق مع التضامن، والتي شملت تجهيز 30 من العرائس الأولى بالرعاية، ودعمهن بأجهزة منزلية لتجهيز بيت الزوجية، والتي تتضمن "غسالة، وثلاجة، وبوتاجاز"، بجانب بعض المساعدات الأخرى، والتي يقوم البنك بتوفيرها، تحت إشراف التضامن الاجتماعي طبقا لقاعدة البيانات الخاصة بالفئات المستحقة، والمُسجلة لدى التضامن.

من جانبها أشارت وكيل وزارة التضامن الإجتماعي، إلى أنه جرى تجهيز 30 عروس بإجمالي مبلغ 1.5 مليون جنيه، بواقع 50 ألف جنيه للعروس الواحدة، وذلك للمساعدة في استكمال مستلزمات الزفاف، وبهدف التخفيف عن كاهل أسرهم في ظل ارتفاع تكاليف الزواج.