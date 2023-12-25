قفز 800 جنيه.. سعر الجنيه الذهب يتخطى 25 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

ارتفع سعر الجنيه الذهب في مصر خلال تعاملات اليوم الاثنين، ليتخطى 25 ألف جنيه لأول مرة في تاريخه، مرتفعا بنحو 800 جنيه مقارنة بمستواه مساء أمس.

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه في تعاملات عصر اليوم، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 ارتفع 100 جنيه حتى تعاملات عصر اليوم مقارنة بمستواه مساء أمس، ليصل إلى 3150 جنيها.