شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جهاز تنمية البحيرات: التغيرات المناخية تؤثر سلبا على الثروة السمكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن التغيرات المناخية لها أثار سلبية على الثروة السمكية فى العالم كله وليس في مصر فقط، قائلا: "الآثار السلبية للتغيرات المناخية والاحتباس الحراري لها تأثيرات سلبية على العالم كله وليس علينا فقط، هناك مساحات فى البحار على مستوى العالم مهددة بأن تذوب مما قد يؤدي إلى هجرة وانقراض أسماك، ونحاول نواجه التغيرات المناخية ليتم التكيف معها ولتكون المياه أكثر مقاومة للملوحة والتغيرات المناخية لتخفيف الأثار الضارة".

وأكد "مصيلحي"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، ردا على طلبي مناقشة عامة بشأن الثروة السمكية والاستزراع السمكي، أن الدولة تواجه أي مخالفات متعلقة بالتلوث، قائلا: "الدولة من خلال وزارة البيئة والصحة واالجهات المعنية بالبحار والثروة السمكية تقوم بطرق معالجة فى كل البحيرات، وبالتالي جودة المياه تغيرت وهناك تنوع فى الأسماك، ولو مصنع مخالف يتوقف ويجمد نشاطه لحين تصحيح أوضاعه، فالتلوث يؤثر على صحة الأسماك وجودتها".

وأشار إلى أنه توجد مزارع سمكية نموذجية فى إسكندرية وبورسعيد للاستزراع البحري، وهناك مزارع لدى بعض المستثمرين الكبار.

وردا على طلب بعض النواب خلال الجلسة، بأن يتم تدقيق الأرقام والمعلومات، رد رئيس الهيئة، قائلا: "الأرقام التي تخرج من عندنا دقيقة ومدققة، لم يكن هناك تنسيق خلال الفترة الماضية بين بعض الجهات ولكن وصلنا إلى توافق وتنسيق فيما يخص الأرقام، لأن ذلك عملنا أزمة مع الاتحاد الأوروبي، فلازم تكون الأرقام واضحة ومدققة، ويتم إعلانها بكل شفافية".