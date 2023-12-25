شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "تنمية البحيرات": صرف 54 مليون جنيه للصيادين خلال العامين الماضيين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الدكتور صلاح الدين مصيلحي، رئيس مجلس إدارة جهاز حماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية، أن هناك توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم الصيادين، وأن صندوق تحيا مصر خصص 54 مليون جنيه تم توزيعها على الصيادين أثناء فترة وقف الصيد خلال العامين الماضيين، وهناك استبدال 135 مركب بمراكب جديدة، ودعم 50 ألف صياد بمتطلبات المراكب الخاصة بهم فى جميع المحافظات، متابعا: "هناك توجه مستمر بأن نوفر دعم للصياد خلال فترة وقف الصيد بحيث لا يقوم بصيد مخالف، ومحاولة تدريب الصيادين على مهن أخرى وأنشطة مرتبطة بمهنة الصيد بحيث يتكون عنده مهنة أخرى حال توقف الصيد".

وأشار "مصيلحي"، خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، ردا على طلبي مناقشة عامة بشأن الثروة السمكية والاستزراع السمكي، إلى صعوبة السيطرة الكاملة على عمليات تهريب الأسماك، قائلا: "هناك مليون و250 ألف فدان بحيرات أسيطر عليهم ازاى، فيه إنتاج جديد بيطلع ممكن معرفوش عشان الراجل ميدفعش 2 جنيه، والإنتاج ممكن يكون أكبر من ذلك بكثير، والسيطرة صعبة على عملية تهريب الأسماك لكن نحاول مواجهة ذلك".

وأكد أن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة ستؤدي إلى طفرة كبيرة في الثروة السمكية خلال الفترة القادمة لأنها مشروعات عملاقة وكبيرة.

وأشار إلى أنه توجد سياسة معلنة، ولفت إلى تكليفات رئيس الجمهورية بدعم أسطول الصيادين، وتابع: "هيئة قناة السويس تعمل 100 مركب وهناك توجه نوزع الـ100 مركب على الصيادين، ونزل عدد من المراكب الفعل".