شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء بالشيوخ خلال الجلسة العامة: البلطى سمك الغلابة سعره وصل 80 جنيها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتقد عدد من أعضاء مجلس الشيوخ ارتفاع أسعار السمك البلطي الذي وصفوه بـ"سمك الغلابة والفقراء"، مطالبين بوضع حد لارتفاع أسعار الأسماك حرصا على البسطاء.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، المخصصة لمناقشة طلبى مناقشة عامة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول الثروة السمكية والاستزراع السمكي.

وقال النائب علاء جاد، عضو مجلس الشيوخ: "اللى بيهرب سمك فى الصعيد النهارده بيكسب أكتر من اللى بيهرب مخدرات"، وتابع: "فى السنوات السابقة كان يتم الصيد فيها بسلاسة من البحر الأبيض، بينما اليوم مافيش سمك رغم استخدام أجود أنواع الطعم علشان الصيد الجائر ومافيش رقابة".

ولفت إلى تراجع الثروة السمكية في بحيرة ناصر، قائلا: "نتيجة وجود التماسيح في بحيرة ناصر تأكل نصف طن يوميًا"، وتساءل: "معقولة عندنا بحر متوسط وأحمر ونيل يشق مصر ومش لاقيين سمك؟"، واستطرد "يبقى أكيد عندنا مشكلة في الإدارة".

من جانبه، أكد النائب محمد الصالحي، على أهمية تنمية الثروة السمكية، خاصة أن مصر تتميز بمساحات كبيرة للإنتاج السمكي بـ18 مليون فدان، بينما تساءل النائب محمود أبو حسين: ما هى الخطة التي يتم اتباعها لتنمية الثروة السمكية وزيادة الإنتاج؟.

وتحدث النائب فاروق المقرحي، قائلا: السمك البلطى، كان بيتباع بـ5 و6 و7 و8 جنيهات، دلوقتي الناس بتسأل سمك الفقراء راح فين بقى بـ80 و90 جنيها البلطى، ليه عايزين نعرف، الرئيس افتتح مشروعات كبيرة ويهتم بدعم الثروة السمكية، لكن كل شىء بيغلى مع المنتجات الجديدة ليه؟، وشرطة المسطحات متعاونة جدا، المشكلة أن الثرورة السمكية متفرغة لأشياء أخرى خلاف الثروة السمكية".

وكرر سؤاله عن السمك البلطي، قائلا: "سمك الفقراء راح فين، مسئولية الثرورة السمكية هى مسئوليتنا".

فيما قالت النائبة هبة شاروبيم: "كيف سيتم الحفاظ على تلك البحيرات التي تطويرها بحيث لا تنهار مرة أخرى؟".

وقال النائب أبو النجا المحرزي: " البلطي سمك الناس الغلابة سعره ارتفع ولم يعد فى متناول الغلابة، هل الثرورة السمكية واضعة خطة للسنوات السابقة إيه المطلوب وهل هناك ما يكفى احتياجاتنا؟".

وقال النائب محمد شوقي: "المزارع السمكية والاستزراع السمكى ينتج ربما يصل 80% من الإنتاج السمكي، وذلك إنتاج جيد، لكن هذا الاستزراع السمكيى تم الجزء الأكبر منه فى عهد الرئيس السيسي".

وأشار إلى أهمية تدقيق الأرقام، قائلا: "هناك رقم مضلل عن بحيرة ناصر ومساحتها، الحقيقة أن مساحتها لا تتجاوز 5 آلاف متر فقط وكسور، لكن الثروة التي تحويها مهملة لسبب لا يعلمه إلا الله وبسبب البيروقرواطية".