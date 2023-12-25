قداديس الميلاد عمّت الكنائس في الإمارات والعظات دعت إلى الصلاة من أجل السلام في غزة وجنوب لبنان

أحيت الكنائس في دولة الإمارات قداديس عيد الميلاد بمختلف طوائفها يومي الأحد والاثنين. ففي دبي ترأس الأب طانيوس جعجع الكبوشي الذبيحة الالهية في كنيسة مار فرنسيس، في مجمّع الكنائس في جبل علي، وخدمت القداس جوقة الرعية، وحضره جمهور حاشد، تقدمهم حضور لافت لذوي اللبنانيين المقيمين في الإمارات، أتوا للاحتفال معهم بالعيد، بسبب الأوضاع المتوترة في جنوب لبنان. العظات ركزت على معاني عيد الميلاد والدعوة إلى الصلاة من أجل تحقيق السلام في غزة وجنوب لبنان.

وكان جمهور المصلين بدأ بالتقاطر ليل الأحد إلى كنيسة القديسة مريم في عود ميثا للمشاركة في قداس الميلاد.

وفي العاصمة الإمارتية أحيا كاهن الرعية الأب إيلي الهاشم الكبوشي قداس الميلاد في كاتدرائية مار يوسف في أبو ظبي وألقى عظة من وحي المناسبة ركزت على "الأبعاد الروحية التي يحملها عيد الميلاد". وعمت القداديس أيضا كنيسة مار بولس في المصفح بأبوظبي، وكنيسة القديسة مريم في إمارة العين.

كذلك أقيمت القداديس في الشارقة والإمارات الشمالية، حيث احتفل الأب ماجد موسى الكبوشي بقداس الميلاد في كنائس مار ميخائيل الشارقة والقديس أنطونيوس البدواني في رأس الخيمة وسيدة المعونة الدائمة في الفجيرة.