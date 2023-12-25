تاس: أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا وقعوا اتفاقية تجارة حرة مع إيران

ذكرت وكالة "تاس" الروسية للأنباء، أن "أعضاء الاتحاد الاقتصادي الأوراسي بقيادة روسيا وقعوا اتفاقية تجارة حرة مع إيران". وستكون الاتفاقية دائمة وتحل محل اتفاق مماثل مؤقت سارٍ منذ عام 2019.

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