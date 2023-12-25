نتانياهو: الحرب في غزة ليست قريبة من النهاية وستستمر وقتا طويلا

اعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو إن "الحرب في غزة بعيدة عن النهاية"، ونفى ما وصفها بأنها تكهنات إعلامية خاطئة بأن حكومته قد تدعو إلى وقف القتال ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس" في القطاع.

واوضح نتنياهو لنواب من حزبه ليكود "لسنا بصدد التوقف. نحن مستمرون في القتال، وسنكثف القتال في الأيام المقبلة، وسيستغرق القتال وقتا طويلا ولم يقترب من النهاية".