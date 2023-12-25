الطوائف المسيحية في سوريا تقيم الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد

أقامت الطوائف المسيحية في سوريا الصلوات والقداديس بمناسبة عيد الميلاد المجيد، في الكنائس وأماكن العبادة.

ففي الكاتدرائية المريمية بدمشق ترأس بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الأرثوذكس يوحنا العاشر قداس الميلاد، عاونه لفيف من الكهنة، وخدمت القداس جوقة الكاتدرائية المريمية البطريركية.

وفي كاتدرائية سيدة النياح للروم الملكيين الكاثوليك في حارة الزيتون بدمشق أقيم قداس الميلاد المجيد الذي ترأسه بطريرك أنطاكية وسائر المشرق للروم الملكيين الكاثوليك يوسف العبسي وعاونه لفيف من الكهنة، وخدمت القداس جوقة الكاتدرائية.

وفي محافظة اللاذقية أقيمت صلوات وقداديس في كل من كنيسة سيدة اللاذقية المارونية ترأسها النائب العام لمطرانية اللاذقية المارونية المونسنيور أنطوان ديب، وكنيسة قلب يسوع الأقدس لطائفة اللاتين ترأسها راعي الكنيسة الاب فادي عازر.

وفي السويداء أقيم في كنيسة القديس جاورجيوس بأبرشية بصرى وحوران وجبل العرب والجولان للروم الأرثوذكس قداس إلهي ترأسه راعي الأبرشية المطران انطونيوس سعد.

وفي دير وكنيسة يسوع الملك للآباء الكبوشيين أقيم قداس برئاسة رئيس الدير كاهن الرعية. أما في كنيسة الاتحاد المسيحي الانجيلية بمدينة السويداء يسوع الراعي الصالح اقيم قداس برئاسة راعي الكنيسة القس جبرائيل جاك بطة.

وأكدت عظات العيد أن "الميلاد هو السلام والمحبة والطمأنينة، وفي الميلاد يمد الله يد المحبة للبشر، ولذلك علينا أن نتطلع إلى الله الرؤوف ونرفع أيدينا للسماء ونطلب رحمته ونتراحم فيما بيننا". كما أكدت العظات على ضرورة "الصلاة من أجل أحبتنا وأخوتنا الصامدين في غزة وفلسطين".

واستذكر الآباء أيضا مطراني حلب المخطوفين يوحنا إبراهيم وبولس يازجي.