هدف عالمي.. نجل ميسي يحقق مالم يستطيع والده تحقيقه (فيديو)

وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية بهلوانية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تتهادى إلى شباكه.

وسجل ماتيو البالغ من العمر ثمانية أعوام والذي انضم لبراعم نادي إنتر ميامي بعد انتقال والده إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم الصيف الماضي، هدفا رائعا تناقلته صحف ومواقع عالمية.

وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريرا عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن الأسطورة الأرجنتيني لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.

وأشارت "ماركا" إلى أن ماتيو سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.

وكان ميسي قد أصر في أكثر من مناسبة على أن ابنه الثاني ماتيو مهووس بكرة القدم، وهذا ما أثبته الأخير من خلال هدفه الرائع، والذي يوحي بأن ميسي الصغير قد يسير على خطى والده ويصبح نجما عالميا في المستقبل.

يذكر أن لدى ميسي مع زوجته أنتونيلا ثلاثة أبناء وهم تياغو (11 عاما)، وماتيو (8 أعوام)، وسيرو (5 أعوام).