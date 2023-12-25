انت الان تتابع خبر هدف عالمي.. نجل ميسي يحقق مالم يستطيع والده تحقيقه (فيديو) والان مع التفاصيل
2023-12-25 | 15:31
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لفت ماتيو ميسي نجل الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، الأنظار بموهبته الفذة بتسجيله لهدف مذهل خلال مشاركته في إحدى مباريات كرة القدم لفئة البراعم.
وجاء الهدف بعدما وصلت كرة عالية إلى ماتيو على مشارف منطقة الجزاء، ليستقبلها نجل "البرغوث" بتسديدة مقصية بهلوانية لتتجاوز الكرة الحارس، الذي لم يحرك ساكنا واكتفى بمشاهدة الكرة وهي تتهادى إلى شباكه.
وقالت صحيفة "ماركا" الإسبانية التي نشرت تقريرا عن الهدف، إن "ماتيو ميسي سجل الهدف الذي حلم ليو بتسجيله"، في إشارة إلى أن الأسطورة الأرجنتيني لم يسجل سابقا أي هدف بهذه الطريقة.
وأشارت "ماركا" إلى أن ماتيو سجل هدفا رائعا سيجعل والده بالتأكيد فخورا به.
وكان ميسي قد أصر في أكثر من مناسبة على أن ابنه الثاني ماتيو مهووس بكرة القدم، وهذا ما أثبته الأخير من خلال هدفه الرائع، والذي يوحي بأن ميسي الصغير قد يسير على خطى والده ويصبح نجما عالميا في المستقبل.
يذكر أن لدى ميسي مع زوجته أنتونيلا ثلاثة أبناء وهم تياغو (11 عاما)، وماتيو (8 أعوام)، وسيرو (5 أعوام).