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العراق وإيران يبحثان تبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية

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بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الإعلامي لمستشار الأمن القومي في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللقاء شهد، استعراض علاقات التعاون بين العراق وإيران، لاسيما ما يتعلق بتبادل المعلومات وتطوير قابليات الأجهزة الأمنية والقيادات في وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية".

وأضاف: "جرى خلال اللقاء أيضا، التأكيد على مسودات مذكرات التفاهم والتدريب والبعثات الدراسية والتبادل والتنسيق بين المراكز البحثية، فضلا عن بحث سبل تبادل الخبرات والتجارب والدراسات المستقبلية بين البلدين".
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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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