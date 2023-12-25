خطة عمل سعودية قطرية لتسهيل إجراءات السفر في منفذين بريين

عقد وزير الداخلية الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف، جلسة مباحثات رسمية اليوم، مع نظيره القطري الشيخ خليفة بن حمد بن خليفة آل ثاني، وذلك في ديوان الوزارة بالرياض.

وفي بداية الجلسة رحب الأمير عبدالعزيز بن سعود بوزير الداخلية القطري والوفد المرافق له في المملكة. وأكد أن هذا اللقاء يأتي بناءً على توجيهات خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، في ظل ما يربط البلدين الشقيقين من علاقات أخوية تاريخية.

كما أكد الأمير عبدالعزيز بن سعود أن ما تم الاتفاق عليه في الاجتماع السابع لمجلس التنسيق السعودي القطري من مبادرات ومستهدفات في المجال الأمني، يأتي تأكيداً على حرص قيادتي البلدين في تعزيز التعاون والعمل المشترك. وجرى خلال الجلسة بحث سبل تعزيز التعاون الأمني القائم بين وزارتي الداخلية في البلدين.

وعقب الجلسة، شهد الأمير عبدالعزيز بن سعود، والشيخ خليفة بن حمد، توقيع خطة عمل لمشروع تسهيل إجراءات المسافرين في المنفذين البريين (سلوى السعودي - أبو سمرة القطري).