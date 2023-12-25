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السعودية وكوريا الجنوبية تبحثان تعزيز التعاون في المجال القضائي

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ياسر رشاد - القاهرة - بحثت وكوريا الجنوبية، سبل تعزيز التعاون في المجال القضائي.

 

جاء ذلك خلال لقاء النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، اليوم الاثنين في الرياض، بالمدعي العام لكوريا الجنوبية "لي وان سيوك"، والوفد المرافق له، حيث ثمن الشيخ سعود زيارة الخليج 365 الكوري التي تؤكد متانة العلاقات بين البلدين، وتعزز التعاون الثنائي بين الجهازين القضائيين بما يحقق التقدم العدلي في البلدين، حسبما ذكرت وكالة أنباء السعودية (واس).

 

وأطلع المدعي العام الكوري، على عرض مرئي يظهر مدى الحوكمة المؤسسية للعمل الجزائي النيابي بالمملكة، والتحول التقني في مباشرة الإجراءات القضائية في هذا الشأن.

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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