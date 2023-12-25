جمهورية الكونغو الديمقراطية.. مراقب الانتخابات البلجيكي في كينشاسا ينهى حياته

ياسر رشاد - القاهرة - تخلص خبير بلجيكى فى تكنولوجيا المعلومات كان موجودا فى كينشاسا لدعم البعثة الأوروبية لمراقبة الانتخابات الكونغولية، من حياته، ليلة الجمعة بإلقاء نفسه من الطابق الـ 12 بأحد الفنادق فى عاصمة الكونغو الديمقراطية، وفقا لما ذكرته مصادر دبلوماسية اليوم الأحد.

وذكرت الصحافة الكونغولية وقوع الحادث المميت صباح الأحد، وتم فتح تحقيق في كينشاسا.

وفي بروكسل، قال الاتحاد الأوروبي إنه تم إبلاغه بـ”الحادث المأساوي”، بحسب متحدثة أجرت وكالة فرانس برس مقابلة معها. وأضافت: "أفكارنا وتعاطفنا مع عائلته وأصدقائه وزملائه".

وأضافت المتحدثة "في حين أن التحقيق جار في كينشاسا، لا يمكننا التعليق أكثر".

وقالت وزارة الخارجية البلجيكية في اتصال مع وكالة فرانس برس إنها أبلغت بوفاة أحد مواطنيها في كينشاسا الذي كان، بحسب متحدث باسمها، في جمهورية الكونغو الديمقراطية "في مهمة قصيرة الأمد".

وبحسب مصادر دبلوماسية في كينشاسا، فلا شك أنه تخلص من حياته.

أرسل الاتحاد الأوروبي بعثة مصغرة من ثمانية مراقبين إلى كينشاسا للمشاركة في الانتخابات العامة التي جرت هذا الأسبوع في جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وكانت قد خططت في الأصل لإرسال مهمة أكبر تضم حوالي خمسين مراقبًا، من المقرر نشرها في جميع أنحاء البلاد، لكنها توقفت بعد أن رفضت السلطات الكونغولية، وفقًا لعدة مصادر، السماح لها باستخدام معدات الأقمار الصناعية الخاصة بها.

وكان خبير تكنولوجيا المعلومات الذي انتحر في كينشاسا جزءا من فريق يدعم مهمة ثمانية مراقبين.

وكان الاتحاد الأوروبي قد حدد في 7 ديسمبر أن هذه المهمة المخفضة ستجري "تحليلا فنيا للعملية الانتخابية وتقدم تقريرا".

تم تمديد الانتخابات العامة (الرئاسية والتشريعية والمحلية والمحلية) المقرر إجراؤها في 20 ديسمبر، رسميًا لمدة يوم أو أكثر في بعض المناطق النائية من الدولة الشاسعة في وسط إفريقيا، بسبب مشاكل لوجستية عديدة.