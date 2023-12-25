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نتنياهو: سنقلب كل حجر لاستعادة الأسرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية.

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تتواصل مع رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل العمل على عودة الأسرى، قائلًا إن لن يكشف عن كل الجهود المبذولة.

وأفاد نتنياهو، أن موكسو وبكين تواصلتا مع الإدارة الإسرائيلية من أجل التدخل لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة.

وصرح نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يوقف حربه على غزة حتى يحقق ما أسماه "نصرًا حاسمًا"، مشددًا أن الجيش الإسرائيلي لن يدخر جهد في "قلب كل حجر من أجل إعادة الأسرى".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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