نتنياهو: سنقلب كل حجر لاستعادة الأسرى

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بينيامين نتنياهو، اليوم الاثنين، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية.

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تتواصل مع رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل العمل على عودة الأسرى، قائلًا إن لن يكشف عن كل الجهود المبذولة.

وأفاد نتنياهو، أن موكسو وبكين تواصلتا مع الإدارة الإسرائيلية من أجل التدخل لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة.

وصرح نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يوقف حربه على غزة حتى يحقق ما أسماه "نصرًا حاسمًا"، مشددًا أن الجيش الإسرائيلي لن يدخر جهد في "قلب كل حجر من أجل إعادة الأسرى".