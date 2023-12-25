عائلات الأسرى الإسرائيليين يقاطعون كلمة نتنياهو أمام الكنيست

محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قاطعت عائلات الأسرى الإسرائيليين، اليوم الاثنين، كلمة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أمام الكنيست الإسرائيلي، مطالبة إياه بالإسراع في الوصول إلى صفقة تبادل لإطلاق سراح ذويهم.

وخلال كلمته بالكنيست قال نتنياهو، إن إسرائيل لن تنجح في إطلاق سراح المحتجزين في غزة دون ضغوط عسكرية.

وأضاف نتنياهو، أن الحكومة الإسرائيلية تتواصل مع رؤساء الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا من أجل العمل على عودة الأسرى، قائلًا إن لن يكشف عن كل الجهود المبذولة.

وأفاد نتنياهو، أن موكسو وبكين تواصلتا مع الإدارة الإسرائيلية من أجل التدخل لتحرير الأسرى المحتجزين في غزة.

وصرح نتنياهو، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي لن يوقف حربه على غزة حتى يحقق ما أسماه "نصرًا حاسمًا"، مشددًا أن الجيش الإسرائيلي لن يدخر جهد في "قلب كل حجر من أجل إعادة الأسرى".

وفي وقت سابق اليوم نقلت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، عن عائلة الأسير الإسرائيلي الذي قتله جيش الاحتلال بالخطأ في غزة ألون شامريز، أن الحكومة الإسرائيلية ستعيد كل الرهائن في توابيت.