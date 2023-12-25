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زعيم المعارضة الإسرائيلية: سندعم أي قرار لإطلاق سراح الأسرى

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محمد اسماعيل - القاهرة - (الخليج 365)

قال زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اليوم الاثنين، إنه سيدعم أي قرار يعمل على إطلاق سراح الأسرى المحتجزين في غزة.

وأضاف لابيد، أن الأولوية الآن هي إعادة الأسرى، مشيرًا إلى أن جيش الاحتلال الإسرائيلي هو الطرف الأقوى في الحرب الآن على حد زعمه.

واتهم لابيد حركة المقاومة الفلسطينية حماس، بمحاولة التلاعب بالجيش الإسرائيلي وممارسة حرب نفسية ضده، موضحًا أن الحركة تستخدم الأسرى لتمزيق المجتمع الإسرائيلي.

وأفاد لابيد، أن إسرائيل لا يمكنها التخلي "عن أبنائها وبناتها"، قائلًا إن الحكومة الإسرائيلية لا تتحدث بما يكفي لإطلاق سراح الأسرى المحتجزين.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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