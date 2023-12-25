محافظ المنيا ورئيس إذاعة شمال الصعيد يكرمان الفائزين في المسابقة الدينية

محمد اسماعيل - القاهرة - المنيا - جمال محمد:

كرّم اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، وعلي عبد الحكيم رئيس إذاعة شمال الصعيد، الفائزين في المسابقة الدينية التي نظمتها إذاعة شمال الصعيد، بعنوان "المأثور في أسباب النزول" لعام 1444 هجريًا، وتواصل محافظة المنيا دعمها للمسابقة سنويًا، وقد فاز 20 متسابقًا يمثلون مراكز المحافظة التسع، وشمّل التكريم شهادات للفائزين ومبالغ مالية.

قال المحافظ إن الاهتمام بدعم مثل تلك المسابقات يأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، لترسيخ القيم الدينية السليمة والمساهمة في خلق جيل واعٍ بقضايا وطنه، حريص على التمسك بالأخلاق والقيم النبيلة التي تدعو لها كافة الأديان السماوية.

وهناً المحافظ، جميع الفائزين بالمسابقة وأولياء أمورهم، موجهًا الشكر لجميع القائمين على تنظيم هذه المسابقة، وعلى رأسهم إذاعة شمال الصعيد، معرباً عن بالغ سعادته لدعم المسابقات الدينية، لما لها من أهمية في تربية النشء والشباب على التعاليم السماوية التي تدعو إلى التسامح والوسطية والاعتدال إلى جانب تشجيعهم على بذل المزيد من الجهد والتفوق ليكونوا مثل أعلى يحتذى به.

من جانبه، وجه رئيس إذاعة شمال الصعيد، الشكر لمحافظ المنيا، على رعاية المسابقة عاما بعد عام وتخصيص دعم سنوي لها من المحافظة، مؤكداً على التنسيق والتعاون المستمر مع المحافظة لدعم المشاركين في المسابقات الدينية.