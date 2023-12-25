بعد مستويات تاريخية.. سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر بتعاملات المساء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

استقر سعر الذهب اليوم الاثنين في مصر خلال تعاملات المساء، عند مستواه عصر اليوم، عندما سجل مستوى قياسيا جديدا، وفقا لقول نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب السابق بغرفة القاهرة التجارية، لمصراوي.

كان سعر الذهب قفز خلال تعاملات اليوم بنحو 100 جنيه للجرام مقارنة بمستواه مساء أمس، ووصل سعر الجرام عيار 21 إلى 3150 جنيها لأول مرة في تاريخه.

أسعار الذهب اليوم

استقرت أسعار الذهب عيار 14 عند 2100 جنيه للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 2700 جنيه للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 3150 جنيها للجرام.

ووصل سعر الذهب عيار 24 إلى 3600 جنيه للجرام.

سعر الجنيه الذهب

سجل سعر الجنيه الذهب نحو 25200 جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر الذهب عالميا

ارتفع سعر الذهب عالميا إلى نحو 2053 دولارا للأونصة، (الأوقية وهي تعادل نحو 31.1 جرام عيار 24)، في منتصف تعاملات اليوم الاثنين، أولى جلسات الأسبوع، بارتفاع 7.13 دولار بنسبة 0.35% مقارنة بمستواه في نهاية تعاملات الجمعة، وفقا لبيانات وكالة بلومبرج.

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