الحرس الثوري الإيراني: الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا

اكد الحرس الثوري الإيراني بان "الكيان الصهيوني سيدفع ثمن جريمة اغتيال أحد مستشارينا العسكريين القدامى في سوريا".

وكانت وكالة "تسنيم" الايرانية قد تحدثت عن مقتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين، اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق.

وكان السيد رضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الشهيد الجنرال الحاج قاسم سليماني.

ولم ترد أنباء عن عدد الشهداء والجرحى المحتملين في هذا العدوان .