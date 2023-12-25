القسام لبنان: قصف "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي برشقة صاروخية

اعلنت كتائب القسام في لبنان انها "قصفت "ثكنة ليمان العسكرية" في الجليل الغربي شمال فلسطين المحتلة برشقةٍ صاروخيةٍ من جنوب لبنان، رداً على المجازر الصهيونية بحق المدنيين في قطاع غزة".

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