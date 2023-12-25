قتل القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني سيد راضي في الغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق.
وفي السياق، افادت وكالة "تسنيم" الايرانية "بمقتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين، اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق".
واوضحت ان السيد رضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الجنرال الحاج قاسم سليماني.
ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين في هذا العدوان.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل قائد ميداني في الحرس الثوري الإيراني بالغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.