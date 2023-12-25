مقتل قائد ميداني في الحرس الثوري الإيراني بالغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق

قتل القائد الميداني في الحرس الثوري الإيراني سيد راضي في الغارة الإسرائيلية على منطقة عقربا في ريف دمشق.

وفي السياق، افادت وكالة "تسنيم" الايرانية "بمقتل السيد رضي موسوي أحد كبار قادة الحرس الثوري في سوريا اليوم الاثنين، اثر العدوان الصهيوني الذي استهدف قبل ساعات منطقة الزينبية في ضواحي العاصمة دمشق".

واوضحت ان السيد رضي أحد أقدم مستشاري الحرس الثوري في سوريا وأحد رفاق الجنرال الحاج قاسم سليماني.

ولم ترد أنباء عن عدد القتلى والجرحى المحتملين في هذا العدوان.