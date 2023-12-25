استهدف القصف المعادي سهل مرجعيون، تلة الحمامص, ومنطقة وادي العصافير في الخيام.

كما قصفت المدفعية الاسرائيلية منطقة حامول الحرجية شرق الناقورة بعدد من القذائف، تزامنا مع تحليق مكثف للطيران الاستطلاعي في اجواء الناقورة وعلما الشعب وطير حرفا والضهيرة وصولا لأجواء رامية ومروحين في القطاع الغربي.

واستهدف ⁧العدو الاسرائيلي حي ⁧‫الجبل⁩ في بلدة ⁧‫ميس الجبل⁩ بالقصف المدفعي.

وافاد مراسل "النشرة" في الجنوب، بان القصف الاسرائيلي استهدف محيط نهر زوطر.