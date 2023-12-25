حزب الله: استهداف موقع حانيتا ومستعمرات أفيفيم والمطلة والمنارة وتحقيق اصابات مؤكدة

اعلن حزب الله في بيان، بانه دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 1:00 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي في محيط موقع حانيتا بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة بين قتيل وجريح.

وفي بيان اخر، اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، ورداً على استهداف القرى والمنازل المدنية استهدف ‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 3:30 من بعد ظهر يوم الاثنين 25-12-2023 مستعمرة أفيفيم (قرية صلحا اللبنانية المحتلة) ومستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة".

كما اعلن حزب الله بانه "دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 04:45 من مساء يوم الاثنين 25-12-2023 تموضعاً لجنود العدو الإسرائيلي داخل مبنى في مستعمرة المنارة بالأسلحة المناسبة وأوقعوا فيه إصابات مؤكدة".