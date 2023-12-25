النشرة: منطقة الاشرفية وجوارها تعاني من انقطاع المياه والكهرباء منذ 5 ايام

افادت معلومات لـ "النشرة" بان "منطقة الاشرفية وجوارها تعاني من انقطاع المياه والكهرباء منذ 5 ايام". ولفتت المعلومات الى انه "بعد مراجعة المعنيين تبين ان مضخة المياه المعنية بالتوزيع مقطوعة من الكهرباء، وقد عمد الاهالي الى شراء مياه الخدمة".

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