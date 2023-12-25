جمعية "من حقّي الحياة " نظمت موكباً ميلادياً في باحة كنيسة سيدة الدّوير- الفيدار

نظّمت جمعية "من حقّي الحياة " بمناسبة عيد الميلاد المجيد، موكباً ميلادياً في باحة كنيسة سيدة الدّوير- الفيدار ، وذلك في ختام القدّاس الإحتفالي الذي ترأسه الخوري طوني الخوري. ساهم الموكب في إضفاء روح الفرح لدى الأطفال والكبار، وشَكّل مناسبة للتلاقي ولتبادل التهاني، والتمنّي بأيام أفضل وبميلاد يعمّ فيه السلام والمحبة والوحدة بين الناس أجمعين.

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